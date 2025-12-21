ガールズバンドFaulieu.が、2026年の春にキングレコードよりメジャーデビューすることを発表した。また、メジャーデビュー作となるアルバムのリリースにあわせ4月から全国ワンマンツアーの開催も決定している。この発表は本日21日終えたばかりの渋谷 FOWS でのワンマンライブ＜Merci 2025＞にて告知されたもの。今年1年を振り返り感謝を伝える総決算ライブから一転、期待に満ちた新たな活動の報告で来場したファンを大いに沸かせた