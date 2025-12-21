上野優華が、約2年ぶりに新曲「結」（読み：ゆい）をリリースすることを発表した。産休のため音楽活動を休止していた上野にとって、今作は本格的な活動再開を告げる一曲となっている。新曲「結」は上野優華自身が作詞をし、等身大の想いを歌詞に込めている。作曲には心温まるメロディーラインに定評のある青葉紘季を迎えた。そのタイトルの通り、家族、友人、そしてファンといった、かけがえのない人々との「結びつき」や絆をテー