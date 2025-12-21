漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。ファーストラウンドが行われ１０組がネタを披露。審査の結果エバース、たくろう、ドンデコルテの３組が最終決戦進出を決めた。最初に決めたのは８７０点と圧倒的な高得点をマークしたエバース。１組目でネタを披露し、審査員から「完璧」とお墨付きをもらったヤーレンズ、昨年２位の真空ジェシカもハイスコ