伊藤美来が、10月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催したワンマンライブ＜伊藤美来 Live 2025 Birth of Pops＞をLIVE Blu-ray化し2026年3月18日に発売することが決定した。本作には伊藤美来がアーティストデビュー9周年を目前に控えたタイミングで、初めてバンド編成で展開した本公演を余すところなく収録。また、特典映像にはリハーサル現場や当日の舞台裏を追ったメイキングを収録する。■『ITO MIKU Live 2025『Birth of Pops』』20