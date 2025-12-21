a flood of circleが2026年5月6日、日本武道館単独公演を開催する。同ワンマンまでの対バンツアー＜20周年記念ツアー日本武道館への道＞のゲストが最終発表となった。新たに発表されたのは、GLIM SPANKY、w.o.d.、ドレスコーズ、BIGMAMA、ヒトリエ、My Hair is Badだ。既に発表されている[Alexandros]、9mm Parabellum Bullet、SIX LOUNGE、cinema staff、SPARTA LOCALS、Nothing’s Carved In Stone、バックドロップシンデレラ、P