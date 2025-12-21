育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「赤ちゃんの名前ランキング」を発表しました。今回は「女の子の名前」ランキングを紹介します。【画像】「女の子の名前」ランキングTOP10を全部見る！男の子ランキングも画像でチェック！調査は2025年1月1日から10月25日、同社のサービスを利用した「2025年生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は8万5949人（男の子4万3730人、女の子4万2219人）です