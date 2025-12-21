第40回グランプリで8年ぶり2度目の優勝を果たした桐生順平＝ボートレース住之江ボートレースの第40回グランプリ（SG）最終日は21日、大阪市のボートレース住之江で6選手による優勝戦（1800メートル、3周）が行われ、桐生順平（埼玉）が1分47秒0で8年ぶり2度目の優勝を果たした。SG通算5勝目で賞金1億1千万円を獲得した。1コースの桐生は好発から先頭に立ち、逃げ切った。2着に差して迫った関浩哉（群馬）が入り、3着争いは茅原