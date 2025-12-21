Faulieu.が、2026年春にキングレコードよりメジャーデビューすることを発表。また、ニューアルバムをリリースし、4月から全国7都市を回るワンマンツアーを開催することも決定した。 （関連：Faulieu.が切り開くガールズバンドの未来自己表現とアイデンティティの確立――覚悟のツアーを振り返る） 本アルバムは、“すべての強がり女子たちへ”をテーマに