京成ホテルミラマーレは、コンセプトルーム宿泊プラン「京成電鉄3400形トレインルーム」をリニューアルし、12月4日から提供を開始した。「京成電鉄3400形トレインルーム」は、営業運転を終了した3400形の運転台や計器類、車掌スイッチ、車掌台などの部品を再利用し、映像と音を連動させたシミュレーターで運転体験ができる客室。運転シミュレーターでは、モーニングライナー（AE形）の成田空港駅〜京成上野駅間などを追加し、京成