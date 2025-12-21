フィギュアスケートの全日本選手権は２１日、東京の国立代々木競技場第一体育館で行われ、女子は坂本花織選手（２５）（シスメックス）が５大会連続６度目の優勝を飾り、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表入りを決めた。女子の全日本５連覇は、１９８５年大会から８連覇した伊藤みどりさん以来となる。神戸市出身の坂本選手は、五輪初出場だった２０１８年平昌大会は女子で６位に入った。２２年北京大会は女子で銅メ