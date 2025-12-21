漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターには、東京五輪柔道金メダリストの阿部詩、パリ五輪車椅子テニス金メダリストの小田凱人、大相撲第74代横綱の豊昇龍の3人が担当。豊昇龍は過去、M−1観戦経験がないことを率直に明かした。豊昇龍は7番手以降のくじ引きを担当。くじに先立って司会の今田耕司から、現地観戦