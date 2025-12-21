【モデルプレス＝2025/12/21】Snow Manの佐久間大介が12月21日、都内で開催されたTVアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話先行上映会に、関智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介とともに出席。共演声優陣が佐久間の印象を語った。【写真】Snow Manメンバーが演じる切出翔（きれいで・しょう）イラストとの比較ショット◆武内駿輔＆小林千晃、佐久間大介の“明るさ”に驚き本作で共演した佐久間の印象を問われた武内は「