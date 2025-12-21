【新華社東京12月21日】高市早苗政権で安全保障を担当する政策関係者による「核保有論」発言を受け、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は19日、抗議談話を発表した。複数の野党も同日に緊急声明を出し、高市政権に関係者の更迭を求めた。日本は戦後、唯一の戦争被爆国として、憲法の平和理念に基づき、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という「非核三原則」を堅持してきた。近年において「普通の国」を掲げて再軍