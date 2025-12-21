一年の締めくくりや新しい年の始まりに、少し特別な一杯を楽しみたい。そんな想いに寄り添う冬の新作が、スターバックスから登場します。玉露の旨みと抹茶の香りを重ねた上質なビバレッジに、植物性ミルクを使った心温まるラテ、さらに進化したフードメニューまで勢ぞろい。慌ただしい季節の合間に、ほっと深呼吸したくなるような時間を届けてくれるラインアップです♡ 玉露×抹茶のご褒美ビバレッジ