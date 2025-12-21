桐生順平（39＝埼玉）の優勝で幕を閉じた21日のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は343億1720万6300円が発売され、目標の300億円を大幅に上回った。なお12Rのグランプリ優勝戦は52億9435万3000円が発売された。