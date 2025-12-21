ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２０日、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた和平案について、米国がロシアを交えた３者協議を米フロリダ州で行うことを提案したと記者会見で明らかにした。ウクライナとロシアの交渉団は、それぞれ米国との協議のために訪米し、１９日にはウクライナと米国との会談が行われた。ウクライナ国営通信によると、会談結果について報告を受けたゼレンスキー氏は２０日、首