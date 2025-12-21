結婚相手を選ぶとき、確認しておきたいことは少なくありません。経済観念もそのひとつ。一方は節約志向で一方は浪費家となると、結婚にためらいが生じる場合もありそうです。今回ママスタコミュニティにあったのは、経済観念が違う夫を持つ方からの投稿。投稿者さんは夫だけでなく、義実家丸ごとの経済観念が信用できないようで？義実家の資産を知りたいけど、聞きづらい！『義実家の経済状況って、どこまで突っ込んで聞いていい？