私はハスミです。わが家は3人暮らしで、家族は夫のマサキと2歳の息子・ヨウタ。今回は、義母へのお土産選びを夫に任せることにしました。何を選んでも文句を言う義母にうんざりしていた私。「センスがないからだ」と得意げに言う夫に腹は立ちますが、少しヨイショして頼み込んでみることにしました。夫は自信満々に、デパートの高級洋菓子をセレクト。自慢げにうんちくを語る夫を前に、私は心の中でにんまりしていました。成功すれ