「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会として女子フリーが行われた。ショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、フリー１３６・点の合計２１３・５６点で４位となった。銀メダルを獲得したグランプリ（ＧＰ）ファイナルを含め、日本スケート連盟が定める代表派遣選考基準を満たし、自身初の五輪代表入りを確実にした。１