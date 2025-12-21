フィギュアスケート・全日本選手権最終日（２１日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う女子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（シスメックス）がフリーも１５４・５３点で１位となり、合計２３４・３６点で５年連続６度目の優勝を飾った。坂本は日本スケート連盟の選考基準を満たし、３大会連続の五輪代表に決まった。ＳＰ２位でジュニアの