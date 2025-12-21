指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・≠ＭＥは２１日、公式サイトを更新。「２０２５年４月２９日に発生しました越谷でのイベント開催中止に関してのご報告」と題し、イベント中止の原因となった暴行事件を起こした相手方との示談が成立したことを報告した。今年４月２９日、埼玉・越谷のイオンレイクタウンで行われたシングルのリリースイベントが、来場者による暴行事件で中止になっていた。同サイトは「このたび