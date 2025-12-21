レスリングの全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２１日、東京・駒沢体育館）、男子グレコローマン７７キロ級で昨年パリ五輪王者の日下尚（２５＝マルハン北日本）が優勝した。この日の決勝では、堀北一咲望（宮崎県スポーツ協会）と対戦し、４―０で勝利。試合後は「（堀北は）パリ五輪まで（練習相手として）連れていった相手で、手の内も全部ばれていた。必要以上に警戒しすぎて、展開が作れなかった