■これまでのあらすじ息子が体調を崩して入院し、妻が付き添いを続けていたが、夫は協力せず仕事や飲み会を優先していた。飲み会で友人から「このままでは妻に捨てられる」と忠告されても、夫は「捨てられるもんなら捨ててみろ」と取り合わなかった。数日後、帰宅した夫は家から妻と息子の姿が消えていることに気づく。事情を知る友人の妻によれば、息子は前日に退院していたというのだ。妻が会いたがっていないって…なぜ!?サイテ