前の話を読む。損害賠償を請求されサトコを罵倒するが冷静に「会社の決定」と反論され、会社を去るよう告げられる。横田を見かけたミチオは「大丈夫？」と声をかけるが…。■横田の怒りの矛先は？■かさむ慰謝料のために■泣き落としで金を引き出す作戦■慰めの言葉だけ？会社を出る直前にミチオから声をかけられた横田。ひとり無傷（にみえる）」ミチオに怒りを覚えます。ミチオがしたことを暴露するか、ミチオを利用して金を引き