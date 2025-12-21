◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会は最終日。女子フリーが行われ、ショートプログラム１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５４・９３点、合計２３４・３６点で優勝し、５連覇を達成した。ジュニアでＳＰ２位発進の島田麻央（木下グループ）は１４８・７５点、合計２２８・０８点で２位。五輪切符