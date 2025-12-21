11月に人気だった、「大根と塩昆布の作りおき」を試してみた！ クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年11月によく読まれていた、『冷蔵庫にあると安心！「大根と塩昆布」で作りおき』の記事で紹介した「大根とツナの常備菜」を実際に作ってみました。 味付けはツナ＆塩昆布 1. フライパンでごま油を熱し、皮をむいて細切りにした大根をさっと炒めます。