漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。８組目が終了した時点でエバースの最終決戦進出が決まった。昨年２位の真空ジェシカは８４４点と高得点だったが敗退が決まった。