【柏木陽介引退試合】YOSUKE FRIENDS 2−2 KASHIWAGI GENERATIONS（12月21日／岐阜メモリアルセンター長良川競技場）【映像】加藤茶「ヘッキシ！」→ファン「カトちゃんペ」コール柏木陽介の引退試合に加藤茶が登場。あの“くしゃみ芸”も飛び出したキックインセレモニーにファンが歓喜している。12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で、柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」が開催された。浦和レッズで