■これまでのあらすじ夫の冷たい言葉に心をすり減らしていた妻は、密かに買った宝くじが3億円当選していたと知り、このお金だけは夫に渡さないと固く決意する。以前、お茶会のレシートを失くし、探しに行けと夜道へ追い出されたにもかかわらず、レシートが見つかったと伝えようとした時も、夫は確かめようともせずその場を去ってしまった。翌朝、悪寒で寝込む妻に対して夫は小言と嫌味を浴びせ、「今日中に治せ」と冷たく言い放つ