漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。ファーストラウンドのトップバッターを務めたヤーレンズが敗退した。ヤーレンズは3年連続の決勝進出。23年は1票差で令和ロマンに次ぐ準優勝。去年は5位だった。今年は初のトップバッターとして登場し、843点をたたき出した。4番手で登場のエバースが870点、5番手で登場の真空ジェシカが844点で、先着を許した。そして7番手に登