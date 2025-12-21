（台北中央社）全国高校駅伝競走大会が21日、京都府で行われた。男子の部で仙台育英学園高校（宮城県）の台湾出身選手、簡子傑（3年）は、2区でケニア出身の選手2人を抜く快走を見せ、チームの準優勝に貢献した。男子の部には58校が出場。1区終了時点で仙台育英は6位だった。簡は3キロを8分4秒（区間4位）で走り、4位まで順位を上げてたすきをつないだ。大会の規定で、留学生の出場は各校、2区または5区で1人までとされている。簡