アジアサッカー連盟（AFC）は21日、『AFCネーションズリーグ』を導入する方針を明らかにした。AFCは加盟するサッカー協会の発展機会を高め、持続可能な国際試合の枠組みを確立するための一環として、同大会を実施するようだ。AFCは、アジアにおけるサッカーの発展という長期的なビジョンに基づき質の高い育成を提供することに注力しているが、対戦相手の制限、開催のコストの上昇、ロジスティクスの複雑化により、FIFAインター