名古屋グランパスは21日、GK児玉剛が現役を引退することを発表した。児玉は1987年12月28日生まれの現在37歳。京都サンガF.C.の育成組織出身で、関西大学を経て、京都のトップチームでキャリアをスタートさせた。2014年に加入した愛媛FCでは、正守護神として3シーズンにわたって活躍。2017年からはモンテディオ山形で活躍し、2019年にはFC東京へ加入。在籍した6年間で公式戦通算17試合に出場し、2024シーズン限りで“1度目”の