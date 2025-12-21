クリスマスアワードラインナップは全員集合の内村還暦合宿、部屋決めで揉めるメンバーに怒る内村。手越が挑む鵜飼修行で厳しすぎる師匠と通訳がまさかの大喧嘩。出川の言い間違えシリーズを一挙公開！あさこ賢すぎる馬に正体を見破られ、まさかの噛まれるハプニング。宮川探検隊隊員パオラが披露する水着お色直しコレクション。中岡の頭皮が奇跡の反射を見せる“メキシコ河童”。女芸人一芸合宿から、白熱のガチバスケと墨汁風船ゲ