2025年12月19日、第一財経は、日本銀行が追加利上げを行って金利がこの30年で最高水準となったことについて、円安と債権の両方を解決するのは難しいと報じた。記事は、日銀が19日の金融政策決定会合で、政策金利を約30年ぶりの高水準となる0．75%に引き上げることを決定したと紹介。日銀は経済・物価見通しが想定通りに推移すれば、今後も金利を引き上げる方針を示唆したとも伝えた。そして、今回の利上げの背景には根強いインフレ