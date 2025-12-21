「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、年齢制限のため五輪選考外の島田麻央（１７）＝木下グループ＝がフリー１４８・７５点、合計２２８・０８点をマークし、２年連続２位に終わった。ジュニアで敵なしの１７歳だったが、日本一にはあと一歩届かなかった。フリー「ミラクル」にのって、冒頭のトリプルアクセルを成功させると、