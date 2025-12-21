（資料写真）２１日午後５時２０分ごろ、横浜市泉区上飯田町の自動車整備工場で「工場から炎が見えて、爆発音がする」と近隣住民から１１９番通報があった。工場の関係者とみられる４０代男性がけがをし、病院に搬送された。神奈川県警泉署によると、工場は鉄筋コンクリートの３階建て。署が出火原因を調べている。