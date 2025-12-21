お笑いコンビ「春とヒコーキ」の“バキ童”こと、ぐんぴぃがこのほど、自身のYouTubeチャンネルを更新。彼女ができたことを報告した。 【写真】迫真の表情で卒業を報告した“バキ童”こと、ぐんぴぃ YouTubeチャンネルでは20日に「バキ童、彼女できました&卒業しました」と題した動画を投稿。お相手との交際開始時期については「付き合ったのは先々月、10月に入るぐらいかな」と公表した。 出会いは「4年くらい