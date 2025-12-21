アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依(20)が、12月15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭を担当した。 【写真】隠しきれない“盛り上がり”ベッドで魅せたゆるふわ感 自身のSNSにゆるふわな部屋着やぴったりしたキャミソール、ビーチでのショットなどを掲載。表紙の青やビーチでの赤など「今回も沢山の水着を着させていただきました