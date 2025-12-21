2025年11月にNVIDIAのAIチップ「H100」を搭載した人工衛星が打ち上げられるなど宇宙空間にデータセンターを設置する計画が実現間近になる中、元NASAエンジニアでありGoogleで約10年間にわたりYouTubeやAI関連インフラに携わってきたRory McKinley(ロリー・マッキンリー)氏が、この構想について技術的観点から課題を整理した分析記事を公開しました。宇宙用電子機器を専門とする博士号(PhD)を持つマッキンリー氏は自身のブログ「Tar