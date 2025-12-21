漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。７組目で登場した初出場の「たくろう」が８６１点の高得点をマークし、暫定２位となり、トップバッターで昨年３位と前評判の高かったヤーレンズの敗退が決まった。まさかの結果に楢原真樹が「来年も…」と言い残した。ヤーレンズのネタは審査員が軒並み高得点をつけた。中川家の礼二は「完璧！」とお墨付きを