漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。初の決勝進出のたくろうは７番手で登場し、様々なセンス抜群のワードでの場内アナウンスで爆笑を誘った。赤木裕ときむらバンドの２人の繰り出すワードの面白さに審査員の駒場孝、海原ともこ、中川家・礼二、柴田英嗣が９７点をつけるなど８８６１点の高得点。優勝候補・エバースの８７０点に次ぐ暫定２位に