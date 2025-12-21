福山雅治と大泉洋がバディを組む『ラストマン−全盲の捜査官−』の完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送される。挿入歌に神はサイコロを振らないの書き下ろし新曲「The Ssyba」が決定した。【個別カット】豪華すぎる新キャスト陣「The Ssyba」は、破壊と創造の神であるシヴァ神をモチーフに対になるキーワードが散りばめられており、ミステリアスにドラマを彩る楽曲と