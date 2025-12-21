「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木体育館）ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会として女子フリーが行われた。世界選手権銅メダルでＳＰ４位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が、フリー１４１・６４点の合計２１６・２４点をマークし３位となった。選考上のライバルとみられていた渡辺倫果を上回り、表彰台が確定。自身初の五輪代表入りへ前進した。冒頭から３回転フリップ−３回転トーループをさ