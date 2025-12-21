漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。5年連続決勝戦進出の真空ジェシカが5番手登場。844点で暫定2位だった。つかみで、川北茂澄がいきなり「足コキ元気教室です」と切り出し、奇襲を仕掛けた。相方のガクが慌てて「バカが。THE Wの時の後藤（輝基）さんの言い間違え」とツッコミを入れた。フットボールアワー後藤輝基は今回で初審査員に就任。後藤は昨年の「THE W