岐阜県中津川市で講演する自民党の古屋選対委員長＝21日午後自民党の古屋圭司選対委員長は21日、岐阜県中津川市で講演し、来年の通常国会に関し「おそらく1月23日に開会し、26日から2026年度予算案の審議が始まると思う」と言及した。高市早苗首相による衆院解散について「首相は仕事師だ。通常国会で思い入れの強い政策で成果を上げ、国民から評価され、最も良いタイミングで打って出るだろう」との見方を示した。通常国会で