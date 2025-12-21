２１日午後５時２０分頃、横浜市泉区上飯田町の自動車整備工場で「炎が見えて、爆発音がした」と１１９番があった。工場内の車などが燃え、約１時間後に鎮圧した。泉署や横浜市消防局によると、４０歳代の男性がけがをして、病院に搬送された。搬送時は意識があったという。同署で出火原因などを調べている。