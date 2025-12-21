4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」が来春キングレコードからメジャーデビューし、アルバムリリースと全国ツアーを行うことが21日、発表された。23年3月に結成し、精力的にライブ活動を行ってきた。26年1月7日にインディーズラストとなるデジタルシングル「LOOP」をリリース。同曲は1月から放送のテレビ東京ドラマチューズ！「略奪奪婚」のオープニングテーマに決定している。来春発売のアルバムは「すべての強がり女