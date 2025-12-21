ココア市場が値上げによる消費の冷え込みを跳ね返し販売数量・販売金額ともに拡大している。TV番組でココアの健康価値が紹介されて需要が一気に跳ね上がった過去の動きとは異なり、SNSなどを通じて生活者の間でココアの健康価値がじわり浸透していることが好調要因とみられる。一過性の動きではないため、業界では市場拡大への期待が膨らむ。インテージSRI＋ココア3−7月推計販売規模（金額）によると、ココア市場は前年同期比