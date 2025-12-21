アーセナルは第17節エヴァートン戦を1-0と勝利、首位を死守することに成功した。決勝点を挙げたのはFWヴィクトル・ギェケレシュだ。PKではあったが、今季5ゴール目を記録したギェケレシュ。主将のマルティン・ウーデゴーがギェケレシュにボールを渡したことからも、彼にゴールを決めてもらうことで調子を上げてほしいという意図が見てとれた。期待されたよりは少ないものの、チームのトップスコアラーであることには違いないギェケ